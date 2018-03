LPI-SLF: Von der Bar ins Krankenhaus

Saalfeld (ots) – Nach offenbar zu viel Alkoholgenuss kam ein Mann

in Saalfeld am Montagabend von einer Bar direkt ins Krankenhaus. Der

55-Jährige betrat laut Zeugenaussagen bereits deutlich alkoholisiert

gegen 18.30 Uhr eine Saalfelder Schankwirtschaft. Im Lokal schaffte

es der Mann gerade noch an die Bar und versuchte dort, weiteren

Alkohol zu bestellen. Kurz nachdem der Wirt ihm diesen Wunsch

verwehrte, da er bereits deutlich schwankte, stürzte der Betrunkene

zu Boden. Von dort kam der Saalfelder trotz Hilfe nicht mehr auf die

Beine. Erst durch die hinzu gerufenen Sanitäter und Polizisten konnte

der Mann in einen Rettungswagen begleitet und zur weiteren Behandlung

in ein Saalfelder Klinikum gefahren werden. Ein Atemalkoholtest ergab

bei dem Mann 2,36 Promille.

