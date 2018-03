LPI-SLF: Dachlawine stürzt auf Passat

Steinach (ots) – Eine Dachlawine stürzte am Montagnachmittag bei

Tauwetter in Steinach auf einen fahrenden PKW und verursachte dort

erhebliche Sachschäden. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann

mit seinem VW Passat die Lauschaer Straße in Richtung Sonneberg, als

vom Dach eines benachbarten Wohnhauses große Mengen Schnee auf sein

Auto stürzten. Zum Glück blieb der Passatfahrer unverletzt.

Allerdings zerstörte die Lawine unter anderem seine

Windschutzscheibe, sodass Sachschäden in Höhe von ca. 700 Euro

entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Saalfeld | Publiziert durch presseportal.de.