LPI-SLF: Rückwärts kollidiert

Saalfeld (ots) – Beim Rückwärtsfahren kollidierten am

Montagnachmittag zwei Autofahrer in Saalfeld. Gegen 15.30 Uhr setzte

ein 70-jähriger Mann mit seinem Fiat in der Brudergasse zurück in

Richtung Stadtmuseum. Zu selben Zeit fuhr eine 26-jährige Frau mit

ihrem Mercedes dort rückwärts in Richtung Markt. In der Folge stießen

der Fiat und der Mercedes gegeneinander und es entstanden Sachschäden

in Höhe von ca. 3000 Euro. Zum Glück blieben beide Beteiligten

unverletzt.

