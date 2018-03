POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei verlezten Personen und erheblichem Sachschaden auf der BAB 60 FR Bingen

Heidesheim (ots) –

Am Montag, dem 05.03.2018 gegen 15:05 Uhr ereignete sich auf der

BAB 60 FR Bingen zwischen dem Tunnel Mainz-Hechtsheim und der AS

Hechtsheim- West ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Es herrschte

stockender Verkehr im alltäglichen Berufsverkehr. Ein 58-jähriger

Fahrer aus dem Bereich Brandenburg bemerkte das Abbremsen der

vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit erheblicher

Geschwindigkeit mit seinem Mercedes- Vito auf den vor ihm fahrenden

VW Touran. Dieser wurde durch den starken Aufprall auf einen weiteren

PKW geschoben. Die Airbags wurden an zwei Fahrzeugen ausgelöst, es

liefen Betriebsstoffe aus und auf der Autobahn herrschte ein

Trümmerfeld. Der 62-jährige Fahrer des VW Tourans wurde bei dem

Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Unfallveruracher wurde mit

leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Der

mittlere- und der rechte Fahrstreifen mussten während der

Bergungsarbeiten und der Fahrbahnreinigung bis 17:00 Uhr gesperrt

werden. Der Verkehr konnte über den linken Fahrstreifen an der

Unfallstelle vorbeifließen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca.

55000EUR.

