POL-TUT: (Donaueschingen) Einbruchsversuch ins Fürstenberg-Gymnasium

Donaueschingen (ots) – Ein Anwohner hat am Montag, gegen 00:14

Uhr, zwei Personen beobachtet, die sich an einem Nebeneingang zum

Fürstenberg-Gymnasium zu schaffen machten. Dies teilte er umgehend

der Polizei mit. Zwei Streifen der Polizei Donaueschingen machten

sich sofort auf den Weg und umstellten den relevanten Bereich. Nach

Eintreffen von Unterstützungskräften benachbarter Dienststellen und

eines Polizeihundeführers wurde das Gebäude durchsucht. Bei der Suche

konnten keine Personen festgestellt werden. Die unbekannten Täter

hatten an dem Nebeneingang gehebelt. Entsprechende Spuren waren

vorhanden. Ob sie tatsächlich im Gebäude waren, ist ungewiss.

Gestohlen wurde nichts. Zum Sachschaden können aktuell noch keine

Angaben gemacht werden.

