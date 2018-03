POL-HAM: SEK nimmt 16-Jährigen in Gewahrsam

Hamm-Uentrop (ots) – Ein Spezialeinsatzkommando hat am Montag, 5.

März, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Heithofer Allee

einen 16-jährigen Patienten in Gewahrsam genommen. Der

polizeibekannte Jugendliche aus Hamm bedrohte gegen 13 Uhr in einem

Behandlungsraum in der zweiten Etage Klinikpersonal mit einem

Klappmesser. Den Mitarbeitern gelang es, den Raum zu verlassen und

diesen zu verschließen. Anschließend alarmierten sie die Polizei. Die

Beamten sperrten den Gefahrenbereich ab und konnten den Gefährder mit

Unterstützung von Spezialkräften überwältigen. Anschließend wurde er

zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der

Jugendliche hatte sich schon vor Eintreffen der Polizei mit dem

Messer selbst verletzt. Ansonsten kam niemand zu Schaden. Derzeit

wird eine Einweisung des 16-Jährigen in eine Forensik geprüft. (cg)

