POL-UL: (BC) Kirchdorf – Asche brennt durch / Hoher Schaden entstand am Montag bei einem Brand in Kirchdorf.

Ulm (ots) – Der Nachbar eines Hauses in der Gewerbestraße roch

gegen 12 Uhr einen Brand. Er schaute nach und sah, dass die

Verkleidung des Nachbarhauses in Flammen stand. Er verständigte

sofort die Feuerwehr. Die löschte die Flammen schnell. So konnte sich

der Brand nicht weiter ausbreiten. Dennoch entstand Sachschaden von

rund 25.000 Euro. Ursache des Brandes könnte nach Ansicht der Polizei

der sorglose Umgang mit Asche sein. Die Ermittler vermuten aufgrund

der Spuren, dass Bewohner des Hauses Asche in einen Kunststoffeimer

füllten. Den stellten sie anschließend wohl auf die Holzterrasse. Die

ging in Flammen auf, dann die Fassade.

