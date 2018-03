POL-BOR: Gronau – Anhänger gestohlen

Gronau (ots) – (fr) Am Montagmorgen entwendeten noch unbekannte

Täter zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr vom Firmenparkplatz einer

Wäscherei an der Enscheder Straße einen silberfarbenen Anhänger

(Tandemanhänger der Marke Saris) im Wert von ca. 2.500 Euro. Hinweise

bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

