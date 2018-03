POL-WHV: Diebstahl eines Opferstockes (Foto) aus St. Nikolaikirche auf Wangerooge – Unbekannte Täter wendeten brachiale Gewalt an – Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots) –

wangerooge. Unbekannte Täter haben am Sonntag, den 04.03.2018, im

Tatzeitraum von 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr, einen in der St.

Nikolaikirche befindlichen Opferstock (Foto) entwendet. Der

ursprünglich im Eingangsbereich der Kirche befindliche Spendenkasten

war von den unbekannten Tätern mit brachialer Gewalt aus der Wand

gerissen und entwendet worden. „Da der Opferstock regelmäßig geleert

wird, dürften die Täter lediglich eine geringe Bargeldmenge

vorfinden“, so die Polizeistation Wangerooge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können,

werden gebeten sich mit der Polizeistation Wangerooge unter der

Rufnummer 04469-205 in Verbindung zu setzen.

