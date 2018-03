POL-GE: Verkehrsunfall mit fünffach schwerem Personenschaden

Gelsenkirchen (ots) – Ein 79-jähriger Marler befuhr am Sonntag,

den 04.03.2018 gegen 19:10 Uhr mit seinem Pkw die Polsumer Straße in

Fahrtrichtung Gelsenkirchen, als eine 40-jährige Gelsenkirchenerin

mit ihrem Pkw aus einem Wirtschaftsweg kommend, rückwärts auf die

vorfahrtberechtigte Polsumer Straße einfuhr. Dem 79-jährigen

Fahrzeugführer gelang es nicht mehr, seinen Pkw rechtzeitig

anzuhalten, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden

Kraftfahrzeuge kam. Hierdurch wurden insgesamt fünf Insassen der

Fahrzeuge schwer- und eine Person leicht verletzt. Die Verletzten

wurden durch Rettungsfahrzeuge umliegenden Krankenhäusern zugeführt,

wo die fünf schwer verletzten Personen stationär verblieben. Die

Polsumer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide

Richtungen gesperrt werden.

