LPI-G: Brand einer Lagerhalle in Gera – Milbitz

Gera (ots) – Am späten Sonntagabend gegen 22:53 Uhr wurde durch

Anwohner der Brand einer Lagerhalle an der Milbitzer Straße gemeldet.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr vor Ort stand die Lagehalle

bereits im Vollbrand. In der Halle waren u.a. zirka 300 Heuballen und

acht Tonnen Hafer gelagert. Ein Löschen des Bandes war nicht mehr

möglich, so dass die Feuerwehr beschloss, die Lagerhalle kontrolliert

abbrennen zu lassen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine

gesicherten Erkenntnisse vor. Personen wurden durch den Brand nicht

verletzt. Evakuierungsmaßnahmen machten sich nicht notwendig. Die

Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Zeugen zum Brandgeschehen werden gebeten sich bei der

Kriminalpolizei unter Tel. 0365/8234-1465 zu melden.

