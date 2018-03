POL-PPRP: Brand einer Lagerhalle

Frankenthal (ots) – Am Sonntag, 04.03.2018, gegen 22:50 Uhr, wurde

die Feuerwehr Frankenthal alarmiert. In der Eisenbahnstraße stand

eine Lagerhalle in Brand, in welcher unter anderem mehrere Autoreifen

gelagert waren. Der Brand konnte von der Feuerwehr, die mit 11

Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht werden. Schadenshöhe und

Brandursache sind derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.

