POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) – Bad Salzdetfurth(tb): Ein bisher unbekannter

Fahrzeugführer hat mit seinem Kraftfahrzeug ein geparktes

Kraftfahrzeug, einen schwarzen Audi, am vorderen linken Kotflügel

beschädigt und ist unerlaubt weggefahren. Am betroffenen Fahrzeug

sind blaue Farbanhaftungen erkennbar, die vom verursachenden Fahrzeug

stammen könnten. Aufgrund bisheriger Zeugenaussagen und der

Feststellungszeit des Schadens von etwa 1000.-EUR, sind zu diesem

Ereignis zwei Tatorte möglich, sodass ein Seitenstreifen in der

Bodenburger Straße Höhe Nr. 47A, sowie die Lamspringer Straße

gegenüber der Einmündung der Straße Drakenburg in Bodenburg, in Frage

kommt. Die Unfallzeitspanne befindet sich demnach zwischen den

Morgenstunden des 02.03 und 16:15 Uhr. Wer Hinweise zu diesem

Unerlaubten Entfernen vom Unfallort geben kann, melde sich bitte beim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Hildesheim | Publiziert durch presseportal.de.