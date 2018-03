POL-HRO: Graffiti-Sprayer in Rostock auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) – Am 05.03.2018 gegen 00:45 Uhr erhielt der

Polizeinotruf des Polizeipräsidiums Rostock den telefonischen

Hinweis, dass mehrere Personen gegenwärtig ein Graffito auf eine

Garagenwand in der Rostocker St.-Georg-Straße. Im Rahmen des

Soforteinsatz von Polizeikräften konnten durch die gute

Personenbeschreibung nach kurzer Flucht zwei der drei Tatverdächtigen

in Tatortnähe festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat Spuren am

Tatort und bei dem 21-jährigen und 24-jährigen Tatverdächtigen

gesichert. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.

Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

