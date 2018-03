POL-WI-PvD: Person in Wiesbadener Wohnung durch Messerstich schwer verletzt

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag, den 04.03.2018, wurde in einer

Wohnung in der Tempelhofer Str. 25 in Wiesbaden-Erbenheim eine

Person durch einen Messerstich schwer verletzt. Der 51-jährige

Wohnungsinhaber hatte kurz nach 18.00 Uhr mitgeteilt, dass in seiner

Wohnung eine stark blutende Person liegen würde. Die Einsatzkräfte

fanden auch tatsächlich einen 33-Jährigen vor, der aufgrund eines

Messerstichs den er erlitten hatte, stark blutete. In der Wohnung

befanden sich , neben dem Wohnungsinhaber und dem Verletzten , noch

2 weitere Personen. Alle Beteiligten waren sehr stark alkoholisiert,

was eine Befragung erheblich erschwerte. Daher können zum genauen

Tatablauf und zum Täter auch noch keine Angaben gemacht werden. Die

Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem

Verletzten besteht nach einer Operation zwischenzeitlich keine

Lebensgefahr mehr.

