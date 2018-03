POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Brand vom 04.03.2018

Andernach (ots) –

Wohnungsbrand, 4 Personen erleiden Raugasintoxikation

Kruft: Am Sonntagabend, etwa gegen 20:00 Uhr, wurde ein Brand in

einem Mehrfamilienhaus in der Ortslage Kruft gemeldet. Im 2.

Obergeschoss kam es zum Brand eines Kühlschranks, in dessen Verlauf

auch ein Gebäudeschaden im ca. mittleren 4-stelligen Bereich

entstand.

Durch den Brand erlitten 4 Personen im Alter zwischen 22 und 45

Jahren eine Rauchgasintoxikation. Die Verletzten wurden zur

Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz befanden sich mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr der

Verbandsgemeinde Pellenz, die Feuerwehr Andernach, sowie die Polizei

Andernach.

