POL-PDKL: Jeep-Fahrer gefährdet Kind auf Zebrastreifen

Kreimbach-Kaulbach (ots) – Wie erst jetzt der Polizei bekannt

wurde, wurde bereits am vergangenen Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr

ein 10-jähriger Junge durch den Fahrer eines hellroten Jeep, näheres

nicht bekannt, gefährdet. Wie das Kind der Polizei berichtet, wollte

es die stark befahrene Bundesstr. in Kaulbach am Zebrastreifen

überqueren. Zwei aus Richtung Wolfstein kommende Pkw hielten daher

auch an. Gerade als das Kind nun die Straße überquerte, scherte das

hintere der beiden Fahrzeuge aus und fuhr mit hoher Geschwindigkeit

weiter in Richtung Kaiserslautern. Der Junge musste losrennen um

nicht von diesem Fahrzeug, einem hellroten Jeep, erfasst zu werden.

Ermittlungen nach diesem Fahrzeug und dem Fahrer sind bereits

eingeleitet. Die Polizei Lauterecken bittet den Fahrer des zuerst

haltenden Pkw und eventuelle Zeugen dieses Sachverhaltes sich unter

06382 / 9110 auf der Dienststelle zu melden.

