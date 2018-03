POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots) – Am Freitag Abend hebelten bislang unbekannte

Täter im Zeitraum zwischen 19 und 21:30 Uhr ein Fenster an der

Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses im Bereich „Bückelhaube“ in

Grünstadt auf und gelangten auf diesem Weg ins Gebäude. Es wurden

mehrere Räume nach Diebesgut abgesucht. Ob oder in welchem Umfang

Wertgegenstände entwendet wurden stand bei Anzeigenaufnahme noch

nicht abschließend fest. Anwohner, die Angaben zu verdächtigen

Personen oder Fahrzeugen machen können werden gebeten, sich entweder

mit der Polizei Grünstadt oder direkt mit der Kriminalpolizei in

Neustadt/Weinstraße in Verbindnug zu setzen.

