BPOL-HH: Unbekannte Täter legten Metallteile auf Schienenköpfe- Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

– Datum: 04.03.2018 –

– Tatort: Höltigbaumbrücke / Hamburg-Rahlstedt –

Am 04.03.2018 gegen 08.47 Uhr entdeckte ein Triebfahrzeugführer

(m. 40) eines Güterzuges auf der Fahrt von Hamburg in Richtung Lübeck

zwei Personen (vermutlich Jugendliche) direkt an den Bahngleisen im

Bereich der Höltigbaumbrücke. Bei ca. 110 km/h leitete der Lokführer

umgehend eine Schnellbremsung ein. Die beiden Personen konnten das

Gleis noch vor einem Zusammenprall queren und flüchteten in

unbekannte Richtung. Umgehend wurden über die Notfallleitstelle der

DB die entsprechenden Gleise gesperrt und die Bundespolizei

informiert. Zwei Streifenwagenbesatzungen erreichten mit Sonder- und

Wegerechten den Einsatzort.

Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Personen verliefen ergebnislos.

Bei der umfangreichen Streckenabsuche entdeckten Bundespolizisten

unterhalb der Brücke drei auf den Schienenköpfen aufgelegte

Metallteile. Diese wurden nach Abschluss der Tatortarbeit als

Spurenträger sichergestellt und werden kriminaltechnisch untersucht.

Für die Einsatzmaßnahmen mussten die entsprechenden Bahnstrecken

für rund eine Stunde gesperrt werden. Über Betriebsstörungen im

Bahnverkehr können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht

werden. Sachdienliche Zeugenhinweise werden von der Einsatzzentrale

der Bundespolizeiinspektion Hamburg (Telefon-Nr.: 040-6699505 555)

aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr gegen Unbekannt werden vom Ermittlungsdienst der

Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

