POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter Einwirkung von Alkohol zwei Verkehrsunfälle

Friedland (ots) – In den Abendstunden des 03.03.2018 verlor der

32-jährige Fahrer eines PKW VW auf der B197, auf Höhe der Zufahrt zur

BAB 20, auf winterglatter Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug

und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort

stieß er mit dem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Auf Grund des

Zusammenstoßes mit dem Straßenbaum war der PKW nicht mehr fahrbereit.

Um sein Fahrzeug zu bergen, entschloss sich der Fahrzeugführer ein

weiteres Fahrzeug zu holen und mit diesem seinen PKW aus dem

Straßengraben zu ziehen. Mit diesem Fahrzeug einem Transporter

Mercedes Benz stieß er in unmittelbarer Nähe des ersten Unfallortes

gegen einen Leitpfosten und beschädigte auch diesen. Er setzte sein

Vorhaben weiter fort, die Unfallstelle zu beräumen. Dabei wurde er

von einer zufällig eintreffenden Funkwagenbesatzung gegen 22:50 Uhr

festgestellt und kontrolliert. Eine Atemalkoholmessung ergab einen

Wert von 1,34 Promille, es erfolgte die Blutprobenentnahme. Der

Beschuldigte konnte vor Ort seine Identität nicht zweifelsfrei

bescheinigen, sodass diese an dessen Wohnanschrift überprüft werden

sollte. In der Wohnung lagen diverse Betäubungsmittel frei herum,

sodass eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete

Wohnungsdurchsuchung folgte. Bei der Überprüfung seiner Person wurde

auch noch festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen

Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere

Strafanzeigen gefertigt. Unter anderem wegen Fahrens ohne

Führerschein, Fahren unter Alkohol, Gefährlichen Eingriff in den

Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

