POL-PDKH: Aus Kreisverkehr geschleudert

Roxheim, K51 (ots) –

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, befuhr eine 81-jährige

Pkw-Fahrerin aus dem Kreisgebiet die K51 von Roxheim in Richtung

Rüdesheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortsausgang von

Roxheim kam die 81-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen von der

Fahrbahn ab und schleuderte mit ihrer Mercedes B-Klasse in den

Straßengraben. Dort blieb der Pkw in Schrägstellung stehen, weshalb

die 81-Jährige und ihr 84-jähriger Beifahrer den Pkw altersbedingt

nicht selbstständig verlassen konnten. Sie wurden von der

Freiwilligen Feuerwehr befreit und blieben glücklicherweise

unverletzt. Der Unfallschaden am Pkw wurde auf 500 EUR – 1.000 EUR

geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.