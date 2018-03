FW-EN: Brandeinsatz und technische Hilfeleistung

Wetter (Ruhr) (ots) – Zwei weitere Einsätze kamen an diesem

Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) noch dazu.

Um 12:01 Uhr wurde die Löschgruppe Grundschöttel zur

Grundschötteler Straße gerufen. Ein Autofahrer hatte während der

Fahrt bemerkt, dass sein Pkw im vorderen Bereich Feuer gefangen

hatte. Er ließ sein Auto ausrollen und hielt auf einem Parkplatz an.

Zwei alarmierte Feuerwehrleute, die auf dem Weg zum Gerätehaus waren,

kamen an dem brennenden Fahrzeug vorbei, hielten sofort an und

starteten einen ersten Löschangriff mit zwei Pulverlöschern. Sie

konnten den Fahrzeugbrand soweit unter Kontrolle bringen, dass die

kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten

durchführen musste. Ein Abschleppwagen hob den Pkw anschließend an,

sodass auch der Unterboden durch die Feuerwehr noch auf Glutnester

kontrolliert werden konnte. Die Polizei war mit einem Streifenwagen

an der Einsatzstelle. Knapp zwei Stunden waren die ehrenamtlichen

Einsatzkräfte vor Ort bebunden.

Zu einer technischen Hilfeleistung ging es dann um 13:54 Uhr in

die Straße Altenhains Berg. Hier drohte ein ca. 15m langer Baum auf

die Fahrbahn zu stürzen. Die Löschgruppen Esborn und Grundschöttel

waren hier vor Ort. Über die Drehleiter wurde die Baumkrone mit einer

Motorsäge zerkleinert und der Baum anschließend gefällt. Das Holz

wurde seitlich der Straße abgelegt. Nach gut einer Stunde konnten die

eingesetzten Kräfte wieder den Heimweg antreten.

