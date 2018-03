FW-SE: Am Sonntagvormittag ist es in einem Wohnheim zu einem Feuer gekommen. Alle 31 Bewohner der Einrichtung konnten unverletzt evakuiert werden.

Bimöhlen (ots) –

Am Sonntagvormittag ist es in einem Wohnheim zu einem Feuer

gekommen. Um 11:35 Uhr meldete die Rettungsleitstelle in Norderstedt

den alarmierten Kräften aus Bimöhlen, Großenaspe und Wiemersdorf,

dass es im Obergeschoß eines Wohnheims in einem Zimmer brennt. Nach

dem die ersten Einsatzkräfte den Einsatzort erreicht hatten,

entschied Einsatzleiter Dirk Sievers das Einsatzstichwort auf „Feuer

Groß“ zu erhöhen. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Bramstedt und

Hitzhusen wurden nachalarmiert. Die Kameraden aus Hitzhusen stellten

ein „Schnelleinsatzzelt“ auf, dieses kann beheizt werden und bietet

somit den Einsatzkräften und den Evakuierten schnell einen

Unterschlupf. Alle 31 Bewohner der Einrichtung konnten unverletzt

evakuiert werden. Sie konnten in anderen Gebäuden der Einrichtung

untergebracht werden. Eine Angestellte erlitt eine

Rauchgasvergiftung, als Sie einen Löschversuch unternahm. Sie wurde

zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Einsatzleiter Dirk Sievers

ist mit dem Einsatzverlauf zufrieden: „Letztendlich haben wir Glück

gehabt, dass das Gebäude „Brandschutztechnisch“ gut aufgestellt ist

und wir so schnell vor Ort waren.“ Der Einsatz war konnte um 13:45

Uhr beendet werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine

Angabe gemacht werden.

Fotos : Patrick Juschka KFV Segeberg

