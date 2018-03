POL-ME: Unter Alkoholeinwirkung geparkte Pkw gerammt – Ratingen – 180315

Mettmann (ots) –

Am Samstag, 03.03.2018, gegen 18:57 Uhr, befuhr eine 67 jährige

Opel Astra Fahrerin die Mühlenstraße in Ratingen Lintorf aus Richtung

Jahnstr. kommend in Fahrtrichtung Hülsenbergweg. In Höhe der

Hausnummer 30 verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, so dass sie

nach links über den Gegenfahrstreifen zunächst mit einem Fiat Punto

und anschließend mit einem Toyota RAV kollidierte, welche

ordnungsgemäß in Gegenrichtung am Fahrbahnrand parkten. Während der

Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der 50 Jährigen

festgestellt. Ihr wurde in der Polizeiwache Ratingen eine Blutprobe

entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11500 Euro.

