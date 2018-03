POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots) – Mayen, Frankenstraße. Am 03.03.2018 gegen 23:25 Uhr

kam es in der Frankenstraße in Mayen zu einem Verkehrsunfall. Dabei

kollidierte ein grauer oder silberfarbener Toyota Yaris mit einen

geparkten Pkw und verursachte erheblichen Sachschaden. Anschließend

entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund des

Schadensbildes dürfte der flüchtige Pkw im Frontbereich stark

beschädigt sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Mayen | Publiziert durch presseportal.de.