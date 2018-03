POL-WAF: Drensteinfurt OT Rinkerode. Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Warendorf (ots) – In der Tatzeit vom 03.03.2018, 19.50 Uhr und dem

04.03.2018, 01.45 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein

freistehendes Einfamilienhaus auf dem Prozessionsweg in Rinkerode

ein. Das gesamte Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht.

Entwendet wurden unter anderem Schmuck und ein Laptop. Die Polizei

bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei

der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 02382-9650, oder unter der

E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

