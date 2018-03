POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wismar (LK NWM) (ots) – Am 04.03.2018 gegen 01:00 Uhr informierten

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Professor-Frege-Straße in

Wismar die Feuerwehr über Brandgeruch. Durch die Feuerwehr von Wismar

wurde der Brand im Keller des Gebäudes schnell unter Kontrolle

gebracht. Nach ersten Erkenntnisssen ist davon auszugehen, dass das

Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Kriminalpolizei Wismar hat Spuren

gesichert und die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Personen kamen durch das schnelle Agieren der Bewohner und der

Feuerwehr nicht zu Schaden.

