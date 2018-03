BPOL NRW: S 6 – Essen Hauptbahnhof – Schwarzfahrer mit Drogen in der Tasche flüchtet – Bundespolizei stellt 20-Jährigen nach kurzer Flucht

Essen – Geldern (ots) – Eigentlich sollte es nur eine

„alltägliche“ Personalienfeststellung nach einer Schwarzfahrt werden.

Doch dann nahm die „Geschichte“ eine völlig andere Wendung.

Gegen 10:30 Uhr wurden Bundespolizisten gestern Morgen (03. März)

zur S 6 im Essener Hauptbahnhof gerufen. Dort sollten sie die

Personalien eines Schwarzfahrers feststellen.

Noch bevor die Streife auf dem Bahnsteig ankam, flüchtete der

Schwarzfahrer in den Hauptbahnhof. Weil er dort an den

Bundespolizisten vorbeilief, konnte er nach kurzer Flucht gestellt

werden. Bei einer Durchsuchung des 20-jährigen Guineers stellte sich

dann auch der mutmaßliche Fluchtgrund des Mannes heraus. In seiner

Hose wurden vier Konsumeinheiten Marihuana sichergestellt. Zudem

wurden 93 leere Verschlusstütchen bei ihm aufgefunden.

Gegen den 20-Jährigen, der bereits wegen Körperverletzungs- und

Drogendelikten polizeibekannt ist und seinen Wohnsitz in Geldern hat,

wurde ein Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung und

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

RÜCKFRAGEN ZUM SACHVERHALT AB 14:00 Uhr

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Volker Stall

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin | Publiziert durch presseportal.de.