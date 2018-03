BPOL NRW: Messer gezogen – Bundespolizei ermittelt nach Bedrohung am Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots) –

Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es Samstagmorgen (03.

März) in einem Schnellrestaurant (KFC) am Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 02:50 Uhr informierten Mitarbeiter des Geschäfts die

Bundespolizei über den Vorfall. Im Hauptbahnhof konnten Einsatzkräfte

einen 20-jährigen Dortmunder vorläufig festnehmen. Nach

Zeugenaussagen soll dieser einen 23-Jährigen mit dem Messer bedroht

haben.

In dem Restaurant war es zwischen den Männern zu einer verbalen

Streitigkeit gekommen, in deren Verlauf der 20-Jährige das Messer

zückte und Stechbewegungen in Richtung des 23-Jährigen vornahm. Auf

Grund der großen Distanz zwischen beiden Männern wurde niemand

verletzt.

Die Bundespolizei leitete gegen den mit 1,4 Promille

alkoholisierten 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung

ein. Das Messer wurde beschlagnahmt.

RÜCKFRAGEN ZUM SACHVERHALT AB 14:00 Uhr

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Volker Stall

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin | Publiziert durch presseportal.de.