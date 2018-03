POL-LB: Sindelfingen: Rotlichtunfall auf der Leonberger Straße

Ludwigsburg (ots) – Am Samstag gegen 12:45 Uhr kam es zu einem

Verkehrsunfall auf der Leonberger Straße im Stadtgebiet von

Sindelfingen. Eine 65-jährige Dacia-Lenkerin befuhr die Leonberger

Straße stadteinwärts und missachtete die rotzeigende Ampel der

Kreuzung zur Pfarrwiesenallee. Im Kreuzungsbereich kam es zur

Kollision mit einem Toyota eines 46 Jahre alten Mannes, welcher von

der Hohenzollernstraße in die Pfarrwiesenallee fahren wollte. Durch

die Kollision wurde der Dacia auf einen Ampelmast abgewiesen, der

Toyota kollidierte im weiteren Verlauf mit einem BMW einer 38 Jahre

alten Frau. Die Fahrerin des Dacia wurde leicht verletzt, ebenso zwei

im Toyota mitfahrende Insassen, eine 46-jährige Frau sowie ein

8-jähriges Kind. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung mit dem

Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Dacia sowie

der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der

Sachschaden an den Fahrzeugen sowie an der Ampel wird auf insgesamt

circa 20.000 EUR geschätzt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen

kam es während der Unfallaufnahme nicht.

