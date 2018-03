POL-D: Gerresheim – Spaziergänger finden toten Mann – Kriminalpolizei ermittelt

Düsseldorf (ots) – Noch unklar sind die Umstände, unter denen ein

59-jähriger Mann aus Düsseldorf ums Leben gekommen ist. Passanten

fanden heute Morgen seine Leiche unweit eines Sportplatzes an der

Gräulinger Straße.

Gegen 11.40 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung zu einem Einsatz

an die Gräulinger Straße gerufen. Die Sanitäter und der Notarzt

konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der

58-jährige Düsseldorfer lag im Freien unweit eines Sportplatzes am

dortigen Gymnasium. Da die Umstände des Todes nicht eindeutig geklärt

werden konnten, wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Diese leitete

ein Todesermittlungsverfahren ein. Eine Obduktion des Verstorbenen

wurde durch die hiesige Staatsanwaltschaft in die Wege geleitet. Es

wird morgen nachberichtet.

