FW-BO: Bisher ein ereignisreicher Samstag für die Feuerwehr Bochum

In der Dienstschicht des heutigen Samstags ist die Feuerwehr

Bochum mit einer größeren Anzahl an Einsätzen beschäftigt. Neben den

Wachen der Berufsfeuerwehr in Werne, der Innenstadt und Wattenscheid,

wurden dabei auch verschiedene Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr

gefordert. Neben verschiedenen parallel vorliegenden Ölspuren (siehe

gesonderte Presseinformation) wurde die Feuerwehr Bochum zu mehreren

automatischer Feuermeldungen durch Brandmeldeanlagen alarmiert.

Glücklicherweise kam es in keinen dieser Feuermeldungen zu

ernsthaften Verletzungen oder Schäden.

Darüber hinaus beschäftigte die Einsatzkräfte folgende Einsätze:

LKW brennt in voller Ausdehnung

Gegen 9:18 Uhr am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Bochum zu

einen brennenden LKW gegenüber der Feuerwache Werne „An der

Brandwacht“ alarmiert. Trotz Umfangreicher Löschmaßnahmen durch den

Löschzug konnte der Totalschaden des Nutzfahrzeuges nicht verhindert

werden. Es waren 12 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei hat

Ermittlungen zu diesem Brand aufgenommen.

Angebranntes Kochgut

Weiter fuhren Einsatzkräfte aller Feuerwachen der Berufsfeuerwehr

aus der Innenstadt, Werne und von Wattenscheid später zur

Querenburger Höhe. Dort brannte Kochgut in einem Mehrfamilienhaus auf

einem Herd an. Aufmerksame Nachbarn riefen die Feuerwehr. Unter

Atemschutz betraten die Einsatzkräfte die Wohnung und entfernten das

Essen vom Herd. Die Wohnung wurde anschließend durch das Öffnen der

Fenster gelüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner

konnten anschließend wieder in deren Wohnungen zurückkehren. Die

Feuerwehr war mit 39 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt durch die

Löscheinheit Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr Bochum.

Viele Einsätze im Rettungsdienst

Der einsatzreiche Samstag spiegelt sich auch in der Anzahl der

Rettungsdiensteinsätze wieder. Seit Schichtbeginn um 8 Uhr wurden bis

16 Uhr schon über 90 Rettungsdiensteinsätze abgearbeitet. Im

Vergleich werden in einer durchschnittlichen 24h-Dienstschicht ca.

130 Einsätze abgearbeitet.

