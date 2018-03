POL-PDMT: Schwelbrand im Keller eines Wohnhauses

Breitenau (ots) – Am Samstagvormittag kam es infolge von Arbeiten

mit einem Trennschleifer zu einem Schwelbrand im Keller eines

Wohnhauses in Breitenau. Durch Funkenbildung hatte sich hierbei in

der Nähe gelagertes Malervlies entzündet, was zu starker

Rauchentwicklung führte. Der Brand konnte durch die eingesetzten

Feuerwehren Haiderbach und Ransbach-Baumbach rasch gelöscht werden.

Durch den Brand wurden lediglich Inventargegenstände beschädigt, das

Gebäude blieb unversehrt.

