POL-KLE: Unangepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn / 28Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Straelen (ots) – Am Samstag,03.03.2018 gegen 10:30 Uhr überholte

ein 28jähriger Krefelder einen vorausfahrenden PKW auf der

Rathausstraße in Straelen. Beim Wiedereinscheren kam er auf

schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde er hierbei nur leicht

verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000,- Euro.

