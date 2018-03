POL-PPWP: Zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots) –

Am Freitagnachmittag kam es durch den Schneefall in der Westpfalz

zu glatten Straßen. Die Polizei zählte bis in die Nacht im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz insgesamt 41

Verkehrsunfälle. Glücklicherweise blieb es in den allermeisten Fällen

bei Blechschäden.

Lediglich ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer erlitt leichte

Verletzungen. Er kam bei einem Alleinunfall in Adenbach (Landkreis

Kusel) von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer.

In Kaiserslautern verlor ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer die

Kontrolle über sein Auto. Er rutschte in der Mannheimer Straße quer

auf die Mittelleitplanke. Der PKW musste von einem Abschleppdienst

geborgen werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf über 150

000 Euro.

