POL-NB: Diebstahl eines LKW Nissan Navara in Pasewalk

Pasewalk (ots) – Am 02.03.2018 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:00

Uhr entwendeten unbekannte Täter vom Parkplatz des Sky-Marktes in der

Torgelower Straße in 17309 Pasewalk einen weißen Pick-up Nissan

Navaro. Das Fahrzeug hat das amtlichen Kennzeichen UER-AH546 und ein

anthrazitfarbenes Hardtop. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeihauptrevier Pasewalk unter Telefon

03973-2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

