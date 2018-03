POL-WAF: Warendorf. Fünf schwerverletzte Personen bei einem Verkehrsunfall.

Warendorf (ots) – Am 02.03.2018, 21.50 Uhr befuhr ein 18jähriger

aus Sassenberg mit seinem Pkw die Bundesstraße 64 aus Richtung Telgte

kommend in Fahrtrichtung Warendorf. In Höhe des Klauenbergs überholte

er trotz durchgezogenenr Mittellinie und nicht einsehbarer Fahrbahn

(Bergkuppe) ein Fahrzeuggespann. Hierbei prallte er frontal gegen den

Pkw eines ihm entgegenkommenden 46jährigen aus Telgte. Durch den

Zusammenstoß wurden der 18jährige und zwei seiner Beifahrer (22 und

16 Jahre) lebensgefährlich, ein weiterer Beifahrer (21

Jahre)schwerverletzt. Der 46jährige Telgter wurde ebenfalls

schwerverletzt. Alle Personen wurden mittels Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entstand

Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro. Die Bundesstraße

war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

