POL-HBPP: Gewässerverunreinigung nach Sinken eines Sportbootes im Schiersteiner Hafen

Wiesbaden – Schierstein (ots) –

dWe – Am Freitag, den 02.03.2018 kam es in Wiesbaden-Schierstein,

zu einer Gewässerverunreinigung durch ein sinkendes Sportboot an

einer Steganlage. Zum Mitteilungszeitpunkt war das ca. 9m lange und

etwa 3 Tonnen schwere Sportboot bereits zur Hälfte gesunken. Es

befanden sich nach Auskunft des Eigentümers keine Personen an Bord.

Die entsandte Bootsstreife der Wasserschutzpolizei Wiesbaden konnte

das weitere Sinken des Bootes verhindern. Es waren stellenweise

stärkere bunt schillernde Verunreinigungen durch ein

mineralölhaltiges Produkt im Wasser festzustellen. Die Feuerwehr

setzte daraufhin eine Ölsperre ein. Gleichzeitig wurden zur Absuche

nach Personen und Absicherung des Sportbootes Taucher der

Berufsfeuerwehr eingesetzt. Die Suche ergab keine Hinweise auf

Personen. Im weiteren Verlauf wurde das Sportboot stabilisiert,

schwimmfähig gemacht und zum Ufer geschleppt. Dort wurde es mittels

Kran an Land gehoben und für weitere Maßnahmen sichergestellt. Eine

Beschädigung / Leckage des Bootsrumpfes war nicht festzustellen. An

der Steganlage verbleibt der Ölschlengel bis auf weiteres. Er wird

zusammen mit dem ausgebrachten Bindemittel im Laufe der nächsten Tage

durch die Feuerwehr geborgen und ordnungsgemäß entsorgt.

Umweltbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da die

Austrittsmenge gering war und überwiegend eingebunden werden konnte.

