POL-TUT: (Baiersbronn, Tonbach) VW Golf beschädigt- Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots) – In der Tonbachstraße wurde auf dem Parkplatz

eines Personalwohnheimes ein schwarzer VW Golf GTI im Bereich der

Fahrertüre beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa

1.000 Euro. Die Tat erfolgte im Zeitraum von Mittwochabend 23.00 Uhr

bis Donnerstag 15.00 Uhr. Hinweise bitte an den Polizeiposten

Baiersbronn, Tel. 07442/180269-0.

