POL-TUT: (Horb) Handy-Sünder

Horb (ots) – Mit dem Handy am rechten Ohr losfahren und dabei mit

der linken Hand schalten. Dies demonstrierte am Freitagvormittag ein

53-jähriger Autofahrer in der Wilhelmstraße einer Streife des

Reviers. Die Beamten zeigten den Mann an. Einhundert Euro Buße sowie

ein Punkt in Flensburg sind die Rechtsfolgen für den 53-Jährigen.

Außerdem wurde der Betroffene auf die Gefährlichkeit seines Handelns

hingewiesen.

