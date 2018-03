POL-GI: Pressemeldung vom 02.03.2018: Gießen: Festnahmen im „Johannespark“ – Dealer geschnappt

Gießen (ots) – Zwei Festnahmen von mutmaßlichen Drogendealern

waren die Folge von umfangreichen operativen Maßnahmen der Gießener

Kriminalpolizei. Den Beamten gingen dabei zwei Tatverdächtige, die in

den letzten Tagen offenbar im Bereich des Gießener Bahnhofs und im

Johannespark beim sogenannten „Straßenverkauf“ Drogen an

Endkonsumenten, darunter auch Minderjährige, veräußerten, ins Netz.

Dabei wurden die Kripobeamten auch durch Einsatzkräfte der

Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die beiden mutmaßlichen Dealer, ein 17 – und ein 24 – jähriger

Iraker, wurden durch die Ermittler am vergangenen Dienstag

festgenommen. Vorherige Ermittlungen hatten ergeben, dass die beiden

Asylbewerber offenbar gewerbsmäßig jeweils kleinere Mengen an Drogen

in der Innenstadt Gießens verkauft hatten. Mehrmals konnte dabei der

Verkauf von Marihuana, oftmals auch an minderjährige Personen, im

Bereich des „Johannesparks“ nachgewiesen werden. Bei den Kontrollen

wurden auch vier Personen, welche die Drogen bei dem 17- und 24 –

Jährigen kauften, überprüft und ermittelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwoch auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Gießen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen

Handels und der gewerbsmäßigen Abgabe von Betäubungsmitteln an

Minderjährige beim zuständigen Amtsgericht in Gießen vorgeführt.

Gegen beide Festgenommenen wurde ein Haftbefehl ausgestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

