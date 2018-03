BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Baden-Baden (ots) – Bei einer Kontrolle an der Tank- und

Rastanlage Baden-Baden haben Beamte der Bundespolizei am Nachmittag

einen 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen festgenommen. Die

Staatsanwaltschaft Ansbach hatte ihn wegen der Fälschung

beweiserheblicher Daten per Haftbefehl gesucht. Da er die Geldstrafe

in Höhe von 500 Euro bezahlte, konnte er eine 50-tägige Haftstrafe

abwenden.

