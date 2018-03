POL-MG: Randalierer in Gewahrsam genommen

Mönchengladbach (ots) – Am Freitagnachmittag gingen bei der

Polizei gegen 15.40 h mehrere Notrufe aus dem Bereich Odenkirchener

Straße ein. Besorgte Anwohner und Passanten berichteten von einem

jungen Mann, der in einem Supermarkt sowie in einem Geldinstitut

lautstark randalierte und Leute anpöbelte. Die schnell eintreffenden

Beamten konnten den Mann unmittelbar überwältigen und in Gewahrsam

nehmen. Es handelte sich um einen 21-jährigen polizeibekannten

Mönchengladbacher. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurden zusätzlich

zwei hochwertige PKW mit eingeschlagener Scheibe festgestellt. Diese

Beschädigungen sind ebenfalls dem 21-jährigen zuzuschreiben. Es

ergaben sich außerdem Hinweise auf eine Erkrankung des Mannes. Nach

ärztlicher Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

