FW-PL: OT-Stadtmitte. Notarzteinsatzfahrzeug auf Einsatzfahrt im Kreisverkehr von PKW gerammt. Keine Verletzten.

Plettenberg (ots) –

Ein Notarzteinsatzfahrzeug der Plettenberger Feuerwehr war am

Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr von der Feuer- und

Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises zu einem medizinischen

Notfall alarmiert worden. Mit eingeschaltetem Blaulicht und

Martinshorn fuhr das Einsatzfahrzeug von der Feuer- und Rettungswache

am Wall zum Plettenberger Krankenhaus, um dort den Notarzt

aufzunehmen. Im Kreisverkehr -An der Lohmühle/Grafweg- wurde das

Notarzteinsatzfahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache seitlich von

einem Passat, welcher aus der Kaiserstraße kommend den Kreisverkehr

befuhr, gerammt. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich, jedoch noch

fahrbereit beschädigt. Die beiden Fahrer blieben bei der Kollision

unverletzt. Den Transport des Notarztes übernahm umgehend ein

weiterer Rettungswagen der Plettenberger Feuerwehr. Im Zusammenhang

zu diesem Unfall sucht die Polizei in Plettenberg weitere Zeugen

sowie den Fahrer eines roten Kleinwagens, welcher noch vor dem

Einsatzfahrzeug den Kreisverkehr befuhr. Hinweise nimmt die

Plettenberger Polizei unter der Rufnummer 02391/91990 entgegen. Zur

Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft

erteilen.

