POL-NB: Zwei Balkonbrände in Neubrandenburg

PHR Neubrandenburg (ots) – Am 01.01.2018 gegen 00:11 Uhr kam es zu

einem kleinen Brand auf einem Balkon in der Neustrelitzer Straße in

der 4. Etage. Durch die Anwohner konnte der Brand bereits vor

Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Ausgelöst wurde der Brand

durch eine Silvesterrakete. Es ist geringer Sachschaden entstanden.

Ein weitere Brand eines Balkons im 4. Obergeschoss wurde gegen

00:47 Uhr in der Ihlenfelder Vorstadt/ Cölpiner Straße gemeldet. Ein

21 jähriger Mann versuchte den Brand zu löschen erlitt dabei eine

leichte Rauchgasvergiftung. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das

Feuer. Der Schaden betrug hier 3.000 Euro. Auslöser des Feuers war

offensichtlich Feuerwerkskörper.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

