FW-BO: Vorläufige Silvesterbilanz der Feuerwehr Bochum

Der Jahreswechsel 17/18 verlief aus Sicht der Feuerwehr Bochum

sehr ruhig. Zwischen 00.00 und 03.00 Uhr mussten die Löschfahrzeuge

zu 13 Brandeinsätze ausrücken, die Rettungswagen waren 40 mal im

Einsatz.

Direkt nach dem Jahreswechsel waren es vor allem Verletzungen

durch Raketen und Knaller, die zu Verletzungen führten. So wurde auch

der erste Einsatz des Jahres durch eine Rakete ausgelöst. Eine Frau

in Riemke hatte das Feuerwerk an den Kopf bekommen und musste vom

Rettungsdienst versorg werden. Bis etwa 1.30 Uhr waren es etwa 20

weitere Einsätze, die durch Feuerwekskörper verursacht wurden.

Bei den Brandeinsätzen handelte es sich in den meisten Fällen um

brennende Mülltonnen. An der Ortelsburger Straße in Hordel brannte

Mobiliar auf einem Balkon. Der Brand konnte schnell mit einem

Strahlrohr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. In Langendreer an

der Oberstraße geriet um 00.50 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses in

Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen bereits dichter

Rauch und Flammen aus einer Gaube der Dachgeschosswohnung. Über eine

Drehleiter und durch die Wohnung wurde die Brandbekämpfung

durchgeführt. Nach wenigen Minuten war der Brand unter Kontrolle.

Zwei Bewohner des Hauses wurden durch den Brand verletzt. Die

Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis gegen 3.00 Uhr hin, da Teile

des Daches entfernt werden mussten. Unterstütz wurde die

Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Nord, Stiepel, Linden,

Eppendorf, Dahlhausen, Querenburg, Heide und Günnigfeld der

Freiwilligen Feuerwehr.

Insgesamt waren rund 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr und

Rettungsdienst in der Silvesternacht im Einsatz.

