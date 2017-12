POL-OG: Fußgänger angefahren

Baden-Baden (ots) – Ein mit seinem Handy beschäftigter Fußgänger

querte in der Neujahrsnacht die L79a in Höhe Ebersteinburg und wurde

von einem Richtung Baden-Baden fahrenden Pkw erfasst. Der Fußgänger

wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Pkw-Fahrer

erlitt einen Schock. Die L79a war während der Unfallaufnahme voll

gesperrt.

/Stgl

