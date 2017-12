POL-NB: Graffitisprayer in Stralsund gestellt

PHR Stralsund (ots) – Gegen eine 33-jährige Frau, die mehrere

Graffiti an abgestellten Fahrzeugen angebracht hat, wird jetzt wegen

Sachbeschädigung ermittelt.Zeugen hatten die Frau am 01.01.2018 gegen

00:40 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten wenig

später eintrafen konnte die Tatverdächtige durch diese aufmerksamen

Bürger an die Polizei übergeben werden. Nach ersten polizeilichen

Erkenntnissen hatte die Tatverdächtige, die in Stralsund wohnhaft

ist,drei PKW und zwei Haustüren mit einem Graffiti besprüht.Zudem

hatte sie farbverschmutzte Hände und eine Farbspraydose dabei, die

von den Beamten sichergestellt wurden. Es ist ein geschätzter Schaden

von 2.500 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei wird die weiteren

Ermittlungen führen, ob die Frau auch für andere Straftaten mit Bezug

Graffiti verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

