POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit Sachschaden (Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am 31.12.2017

gegen 23:20 Uhr in der Ortschaft Binz.Der Führer eines PKW Golf

befuhr den Klünderberg aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung L

29. Im Kurvenbereich kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit

einem Baum. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort. Durch die

sofort eingeleitete Fahndung der Polizei konnte der Unfallfahrer

festgestellt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde zudem

Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.

Der 33 Jährige wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht strafrechtlich

verantworten müssen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden am PKW beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

