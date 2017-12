BPOLD-B: Taschendiebe sitzen zu Silvester hinter Gittern

Berlin/Potsdam (ots) – Bundespolizisten konnten an diesem

Wochenende bisher fünf Taschendiebe auf frischer Tat stellen. Alle

Diebe sind nun im Gefängnis untergebracht.

Zunächst gelang es Zivilbeamten der Bundespolizei Sonnabendfrüh am

S-Bahnhof Ahrensfelde vier Taschendiebe festzunehmen. Ein Richter

erließ inzwischen gegen die Männer Untersuchungshaftbefehle. Am

Sonntagmorgen stellte eine Bundespolizeistreife am Bahnhof Potsdam

einen weiteren Taschendieb, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag.

Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten am Samstag gegen 01:50

Uhr auf dem S-Bahnhof Ahrensfelde vier Männer, wie sie nacheinander

einen schlafenden Fahrgast abtasteten. Anschließend durchstöberte das

Quartett ein Kartenetui und wollte sich aus der am Bahnhof stehenden

S-Bahn entfernen. Die Fahnder nahmen die Männer aus Rumänien, Somalia

und der Republik Moldau vorläufig fest. Bei einem 18-jährigen

somalischen Staatsangehörigen stellten die Beamten das Kartenetui des

50-jährigen Fahrgastes sicher. Ein 24-jähriger moldauischer

Staatsangehöriger hatte das Handyladekabel des Schlafenden bei sich.

Gegen alle vier leiteten die Beamten Strafverfahren wegen

gemeinschaftlichen Diebstahls ein. Ein Richter erließ noch am Abend

bzw. in der Nacht Untersuchungshaftbefehle gegen die einschlägig

polizeibekannten Männer.

Am Sonntagmorgen beobachteten uniformierte Bundespolizisten gegen

04:00 Uhr einen Mann, der am Bahnhof Potsdam Hauptbahnhof in einer

bereitstehende S-Bahn augenscheinlich nach schlafenden Fahrgästen

suchte.

Als der 32-jährige Tunesier einen schlafenden Fahrgast mit einem

Smartphone auf dem Schoß erblickte, begab er sich zu diesem, und nahm

das Telefon an sich.

Noch im S-Bahnwagen erfolgte die Festnahme des Tatverdächtigen.

Das Mobiltelefon wurde bei ihm sichergestellt und an den Geschädigten

ausgehändigt.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass

nach ihm mehrfach gesucht wurde und unter anderem wegen Erschleichen

von Leistungen ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag. Beamte

brachten ihn noch heute Vormittag zum Antritt seiner 33-tägigen

Ersatzfreiheitsstrafe in eine brandenburger JVA.

